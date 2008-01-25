جایزه 150 هزار یورویی "ترویج فرهنگ در اروپا" برای نویسنده هلندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسیا نت، این جایزه که از سوی بنیاد "پرامیوم ارسمیانوم" و به منظور "ترویج فرهنگ و اندیشه در اروپا" در هلند راه اندازی شده، سالانه به فردی که در راستای تحقق اهداف فرهنگی فوق گام مثبتی برداشته و در آن سهیم باشد، اعطا می شود.

جایزه اراسموس به ارزش 150 هزار یورو در تاریخ 7 نوامبر طی مراسمی در رتردام به یان بروما - نویسنده رمان "بازی" که در بیشتر آثارش به معرفی فرهنگهای آسیایی به اروپاییان توجه دارد - اهدا می شود.

این نویسنده در سال 1951 در هلند متولد شد. او بعد از اتمام تحصیلاتش در رشته ادبیات چینی در دانشگاه لایدن، کار روزنامه نگاری را آغاز کرد و در روزنامه های معتبری قلم زد و چند بار سردبیر نیز شد. بروما اولین کتابش را با نام "تاتوی ژاپنی" در سال 1980 و سپس "بازی" را در سال 1991 به چاپ رساند. او تقریبا در هر دو سال یک کتاب منتشر می کند. کتاب "قتل در آمستردام؛ مرگ ون گوگ" وی در سال 2006 برنده جایزه کتاب سال لس آنجلس تایمز شد. از دیگر آثار بروما می توان به "پاداش گناه؛ خاطرات جنگ در آلمان و ژاپن" و "عشق و جنگ در شرق" اشاره کرد.

جایزه اراسموس نام خود را از دزیدریوس اراسموس دانشمند و فیلسوف هلندی قرون 15 و 16 میلادی برگرفته است. از برندگان پیشین این جایزه می توان چارلی چاپلین، هنری مور، ژان پیاژه، کلود لوی استروس و آلن دیویدسون را نام برد.