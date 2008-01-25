تقدیر از تلاشهای چهار چهره علمی سفر کرده از دنیا در اولین جشنواره فارابی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بین منتخبان نام چهره های برجسته و ماندگاری دیده می شود که گرچه دیگر در بین اساتید برجسته علوم انسانی کشور نیستند اما یاد و آثار آنها همیشه در بین اساتید، محققان و دانشجویان این حوزه زنده و باقی است.

در نخستین جشنواره بین المللی فارابی از مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی برای اثر ماندگار "شرح لغات و مشکلات دیوان انوری" به عنوان چهره برجسته گروه زبان و ادبیات فارسی تقدیر می شود.

همچنین خاطره مرحوم "علامه سید مرتضی عسگری" حدیث شناس برجسته و موسس دانشگاه اصول دین در گروه تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی زنده خواهد شد.

اگر چه دو گروه فقه و روانشناسی در نخستین جشنواره فارابی هیچ منتخبی ندارند ولی نام مرحوم آیت الله معرفت با کتاب " التمهید فی علوم القران" و مرحوم دکتر علی محمد کاردان به دلیل خدمات علمی و پژوهشی وی در حوزه روانشناسی نیز در بین لیست تقدیر شوندگان جشنواره فارابی دیده می شود.

جشنواره بین المللی فارابی فردا در سالن اجلاس سران برگزار می شود.