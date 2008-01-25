  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۱

تقدیر از تلاشهای چهار چهره علمی سفر کرده از دنیا در اولین جشنواره فارابی

تقدیر از تلاشهای چهار چهره علمی سفر کرده از دنیا در اولین جشنواره فارابی

تلاشهای چهار تن از غایبان بزرگ نخستین دوره جشنواره بین المللی فارابی با حضور ریاست جمهوری مورد تقدیر قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بین منتخبان نام چهره های برجسته و ماندگاری دیده می شود که گرچه دیگر در بین اساتید برجسته علوم انسانی کشور نیستند اما یاد و آثار آنها همیشه در بین اساتید، محققان و دانشجویان این حوزه زنده و باقی است.

در نخستین جشنواره بین المللی فارابی از مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی برای اثر ماندگار "شرح لغات و مشکلات دیوان انوری" به عنوان چهره برجسته گروه زبان و ادبیات فارسی تقدیر می شود.

همچنین خاطره مرحوم "علامه سید مرتضی عسگری" حدیث شناس برجسته و موسس دانشگاه اصول دین در گروه تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی زنده خواهد شد.

اگر چه دو گروه فقه و روانشناسی در نخستین جشنواره فارابی هیچ منتخبی ندارند ولی نام مرحوم آیت الله معرفت با کتاب " التمهید فی علوم القران" و مرحوم دکتر علی محمد کاردان به دلیل خدمات علمی و پژوهشی وی در حوزه روانشناسی نیز در بین لیست تقدیر شوندگان جشنواره فارابی دیده می شود.

جشنواره بین المللی فارابی فردا در سالن اجلاس سران برگزار می شود.

کد مطلب 626856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها