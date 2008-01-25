اوکراین قصد افزایش تعرفه ترانزیت گاز روسیه به اروپا را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "وال استریت جورنال"، ویکتور یوشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت: افزایش تعرفه ترانزیت گاز روسیه به اروپا در حال حاضر در دستور کار دولت نیست، زیرا موجب افزایش تنش در روابط اوکراین و روسیه می شود.

همچنین افزایش میزان تعرفه ممکن است موجب افزایش قیمت گاز صادراتی از روسیه به اوکراین شود. این در حالی است که این اقدام یوشنکو ممکن است وی را در تقابل با مقامات دولتی اوکراین و نمایندگان پارلمان این کشور که خواستار افزایش تعرفه ترانزیت گاز روسیه به اروپا شده بودند، قرار دهد.

اوکراین نقطه ترانزیتی مهمی برای صادرات گاز روسیه به شمار می رود، زیرا 80 درصد گازصادراتی روسیه به اروپا از طریق این کشور ترانزیت می شود.