وضعیت تسلیحات هسته ای پاکستان امن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، ژنرال "اشفق کیانی" که پس از پرتاب یک موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای در یک تمرین نظامی در اسلام آباد صحبت می کرد، اظهارات برخی منابع مبنی بر اینکه احتمال دارد کلاهک های هسته ای پاکستان به دست تندروها و افراطیون بیفتد را رد کرد و آن را اظهارتی "غیر مسئولانه" توصیف کرد.

کیانی گفت که ارتش پاکستان قادر به حفاظت و تامین امنیت تاسیسات هسته ای خود در قبال تمامی انواع تهدیدات می باشد.

وی با اشاره به نگرانی های امنیتی بین المللی در این ارتباط آن را غیر واقع بینانه توصیف و اضافه کرد که این قضاوتها ناشی از آن است که آنها شناختی از مکانیزمهای کنترل و حفاظت پاکستان ندارند و اضافه کرد که اعلام هشدارهای غیر مسئولانه در این باره سازنده نخواهد بود.