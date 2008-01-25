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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۵

دولت 60 میلیارد تومان جهت تامین نیازهای امداد نجات اختصاص داد

دولت 60 میلیارد تومان جهت تامین نیازهای امداد نجات اختصاص داد

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اختصاص 600 میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر جهت تامین نیازهای ویژه امداد و نجات موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مصوبه هیئت وزیران مبلغ سیصد و بیست و سه میلیارد و دویست میلیون ریال برای خرید تعداد هشت فروند بالگرد ویژه امداد و نجات و دویست و هفتاد و شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال نیز برای خرید اقلامی چون خرید خودروی نجات،ست هیدرولیک نجات،آمبولانس،وانت آنست،موتور تریل با تجهیزات ،لیفتراک 3 تن دو گانه سوز ،ست کوهستان ،ست امداد و دریا،ست آموزش مهارتی نجات،ست آموزش مهارتی امداد ،کامیونت ،آماده سازی شاسی و تجهیز خودرو نجات جاده‌ای ،باکس پالت،تریلی با کفی و کانکس،تهیه سبد کلای امدادی (چادرهای امدادی و ....) و عملیات امداد و نجات اختصاص داد.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

کد مطلب 626861

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