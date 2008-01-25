هم پیمانان اسرائیل غاصب و آمریکا نسبت به حوادث نوار غزه معترضند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: اوضاع اکنون فلسطین یک فاجعه جهانی است و تمام سران کشورهای جهان نیز ضمن تایید اشتباهات اسرائیل و ابراز نگرانی از این فاجعه گله مند هستند به طوری که تمامی آنها خواستار اتمام این جنایات شده اند.

وی با اشاره به مقاله روزنامه البیان افزود: به گفته این روزنامه، کودکان فلسطینی برای زنده ماندن و تهیه آذوقه با حضور در بازارها اقدام به فروش اسباب بازیهای خود کرده اند.

عضو خبرگان رهبری بیان داشت: یکی از دلایل اقدامات اخیر اسرائیل طبیعت وجودی آنهاست زیرا این حکومت به طور ذاتی خون خوار است و به جنایت و ریختن خون افراد بی گناه عادت دارد.

خطیب جمعه کرج عنوان کرد: این حکومت به دلیل تحقیر و مورد مواخذه واقع شدن برای شکست از لبنان و جنگ 33 روزه، قصد دارد انتقام آن حادثه را از ملت فلسطین بگیرد.

کازرونی یادآور شد: ایستادگی فلسطینیان پیروزی حق بر باطل است و جز با ایستادگی، مقاومت و پایداری به دست نخواهد آمد همچنین حمایتهای مردمی نیز مقاومت آنان را افزایش می دهد.

عضو خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: تمام مردم جهان به خصوص مسلمانان با راهپیمایی و سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و آمریکا می توانند به مردم فلسطین کمک کنند.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه ایان هفته ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در سفر به استان یزد تمامی مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کردند و خواستار انتخاب فردی صالح و کارآمد شدند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج اعلام کرد: رد صلاحیت شدن کاندیداها مبنی بر عدم صلاحیت آنها از لحاظ مدیریتی و اخلاقی نیست بلکه بسیاری از آنها پرونده ناقص ارائه داده اند و برخی دیگر نیز احراز صلاحیت نشده اند بنابراین نباید تخریب شوند.