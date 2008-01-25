پیشنهاد 10 برنامه برای تولید و کسب فناوری در لایحه بودجه 87

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صادق واعظ زاده امروز در نشست با روسای دانشگاههای تهران با اشاره به نیروی انسانی برجسته و پراستعداد کشور و تلاشهای بسیار خوبی که در دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری انجام میشود، عدم تکمیل چرخه نوآوری ملی و نابسامانی نظام علم و فناوری کشور را از اساسیترین مشکلات کشور برشمرد و هدف برنامه جدید پژوهشی دولت را کمک به مراکز علمی و پژوهشی برای رفع مشکلات مذکور ذکر کرد.
وی گفت: تولید علم، تولید و کسب فناوری و تجاری سازی علم و فناوری برای تامین رفاه و سعادت مردم از حلقههای اصلی چرخه نوآوری ملی هستند که در لایحه بودجه سال 87 در تعامل و هماهنگی متقابل، برنامهریزی و برآورد اعتبار شدهاند.
دکتر واعظ زاده در ارتباط با حلقه تولید علم گفت: ضرورت آغاز و شکوفایی نهضت تولید علم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته که دولت برای اولین بار کمک به این نهضت علمی را در قالب چهار برنامه اجرایی در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است.
وی در تشریح برنامه های کمک به نهضت علمی گفت: این برنامهها شامل کمک به نهضت تولید علم در علوم پایه، علوم کاربردی، علوم انسانی و معارف اسلامی و هنر و نیز علوم بین رشتهای و نوظهور است. طی این چهاربرنامه منابع مالی علاوه بر بودجههای جاری به صورت هدفمند در اختیار دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز علمی کشور قرار میگیرد تا صرف نوآوری و گسترش مرزهای دانش از طریق توسعه و ارتقاء تحقیقات دانشمندان و پژوهشگران شود.
اجرای اولویتهای فناوری در 8 برنامه در صورت تصویب از ابتدای سال آینده
واعظ زاده در خصوص فناوریهای حائز اولویت اظهار داشت: برای این منظور اولویتهای فناوری کشور در هشت برنامه شامل توسعه و تقویت فناوریهای اطلاعات وارتباطات،علوم زیستی، نانو، هوا- فضا، سلولهای بنیادی، گیاهان دارویی و طب ایرانی، میکرو الکترونیک و انرژیهای نو تدوین و منابع لازم برای آنها در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب مجلس، اجرای آن از ابتدای سال آینده در مراکز پژوهشی و فناوری کشور آغاز میشود.
معاون رئیس جمهور گفت: علاوه بر برنامه تولید و کسب فناوری، برنامه همکاریهای فیما بین دانشگاه و صنعت نیز برای کمک به تولید و بهرهبرداری از فناوریهای مورد نیاز در لایحه دیده شده است که در قالب این برنامه ها، همکاریهای پژوهشی، صنعتی، آموزشی و غیره میان دانشگاهها، دولت و صنعت گسترش خواهد یافت.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برنامه مهم دیگر این معاونت در سال آینده را اجرای طرحهای کلان فناوری ملی عنوان و خاطر نشان ساخت: این برنامه اختصاص به طرحهای بزرگی دارد که با کمک مراکز مختلف کشور و با الهام گرفتن از تلاشها و دستاوردهای غرور آفرین کشور به اجرا در خواهد آمد. برنامهریزی عملیاتی و اجرای این طرحها نیز در مراکز دانشگاهی و پژوهشی و صنعتی کشور خواهد بود و راهبری و نظارت آن برعهده معاونت علمی و فناوری است.
دکتر واعظ زاده در خصوص کمک به تجاریسازی دستاوردهای علمی و فناوری کشور از برنامه خاصی تحت عنوان «توسعه فن آفرینی و کمک به شرکتهای دانش بنیان» در لایحه پیشنهادی دولت نام برد و تصریح کرد: هدف این برنامه عرضه دستاوردهای علم و فناوری به بازار به منظور قرار گرفتن در خدمت جامعه و تکمیل حلقه نهایی چرخه نوآوری است.
تکمیل چرخه نوآوری تحت یک نظارت جامع بر بودجه های علم و فناوری
وی افزود: پس از تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی با تائید معاونت علمی و فناروی منابع لازم برای اجرای برنامههای تولید علم، توسعه و کسب فناوری و تجاری سازی در اختیار مراکز علمی و پژوهشی و فناوری کشور قرار میگیرد تا تحت یک نظارت کلی و جامع در جهت تکمیل چرخه نوآوری در کشور هزینه شود.
دکتر واعظ زاده ساماندهی و هماهنگی نظام علمی و فناوری کشور را هدف دیگر بودجه پژوهشی دولت در سال 87 ذکر کرد و اضافه کرد: برای این منظور در صورت تصویب مجلس دو کار انجام خواهد شد. اول هماهنگی لازم در مأموریتها و برنامههای پژوهشی دستگاههای اجرایی است که برای تسهیل این امر بودجه پژوهشی هر یک از دستگاههای اجرایی به طور مجزا در لایحه بودجه درج شده است و هزینه آن در چارچوب تعامل و هماهنگی بین این مراکز و با نظارت و مباشرت کلی معاونت علمی و فناوری صورت خواهد پذیرفت. کار دوم این است که علاوه بر منابع اختصاص یافته به هر یک از دستگاهها، حداقل برابر بودجه سال86 یا بیشتر از آن، بودجه دیگری برای تقویت فعالیتهای موسسات پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی که در سالهای گذشته عملکرد برجستهای داشتهاند، اختصاص خواهد یافت.
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با استفاده از سازوکار برنامهای بودجه 87، این معاونت سعی خواهد کرد تعامل و همکاری بین مراکز دانشگاهی و موسسات پژوهشی دستگاههای اجرایی از یک طرف و بین تحقیقات علمی و نیازها و مشکلات و اولویت های کشور از سوی دیگر برقرار شود و نظام علم و فناوری ملی شکل گیرد.
دکتر واعظ زاده تدوین اصول و چارچوب برنامه مندرج در لایحه بودجه را نتیجه تلاش شش ماهه معاونت علمی و فناوری و مشورت و مباشرت با بسیاری از مدیران و محققان و صاحبنظران دانست و اظهار داشت: مقدمات تهیه برنامههای تفصیلی آماده شده و به محض تصویب بودجه باکمک مراکز و موسسات دانشگاهی تهیه خواهد شد، به طوری که از ابتدای سال آتی اجرای آنها آغاز گردد.
وی گفت: انتظار میرود با تصویب مجلس در سال آتی گام موثری در پیشبرد امر تکمیل چرخه نوآوری ملی و ساماندهی نظام علم و فناروی کشور برداشته شود.
بودجه پژوهشی 87 مقدمه اجرای نقشه جامع علمی کشور
دکتر واعظ زاده خاطرنشان ساخت : بودجه پژوهشی سال 1387 به عنوان مقدمه اجرای نقشه جامع علمی کشور که در دست تهیه است، تدوین شده و آنچه از روح کلی و مبانی و هدفها و شاخص های نقشه تاکنون مشخص شده در لایحه آمده است.
در نشست رؤسای دانشگاههای تهران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، سیاستها، برنامهها و بودجه پیشنهادی دولت برای علم، فناوری و پژوهش در سال 87 تشریح و بررسی شد.
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