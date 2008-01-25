علامه فضل الله اتهامات آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران را مضحک خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدفترعلامه محمد حسین فضل الله ازبیروت، این عالم برجسته لبنانی امروزدرخطبه های نمازجمعه که درمسجد امامین حسنین (ع) در منطقه حاره حریک بیروت و با حضور جمعی از شخصیت های سیاسی، اجتماعی و مذهبی و شمارزیادی ازمردم مومن لبنان برگزارشد، با اشاره به اقدامات آمریکا علیه کشورهای منطقه به ویژه علیه برنامه هسته ای ایران گفت: درکنارهمه اقداماتی که آمریکا برای سیطره برخاورمیانه انجام می دهد، شاهد آن هستیم که رئیس جمهوری آمریکا همچنان اتهامات خود را علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد و این کشور را به تلاش و برنامه ریزی برای ساخت بمب هسته ای متهم می کند.

علامه محمد حسین فضل الله که یکی ازمراجع تقلید شیعیان لبنان نیزبه شمارمی رود در ادامه افزود که ادعاهای آمریکا علیه ایران حتی مادرفرزند ازدست داده را نیزبه خنده می اندازد.

وی درادامه تاکید کرد: درزمانی آمریکا چنین ادعاهایی را تکرارمی کند که خود این کشور هزاران سلاح هسته ای دراختیار دارد و اسرائیل هم بیش ازدویست کلاهک هسته ای دارد، درعین حال کشورهای غربی نیز به سوی به دست آوردن سلاح هسته ای درحرکت هستند.

علامه فضل الله گفت: تعجب آور اینجاست که رئیس جمهوری آمریکا درسفر دوره ای خود به منطقه به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره خطر ایران هشدار می داد و هیچ کدام از مسئولین این کشورها به گزارش سازماهای جاسوسی آمریکا که بر عدم تلاش ایران برای ساخت بمب هسته ای تاکید داشت و همچنین گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایران را ازاتهامات کشورهای اروپایی و آمریکا مبرا می داند، هیچ اشاره ای نکردند.