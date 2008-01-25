به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس تصویب کردند که طرح ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری که طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی رسیدگی و تصویب شده بود، به مدت 5 سال آزمایشی اجرا شود.

این طرح مشتمل بر 66 ماده می‌باشد.



بر اساس این مصوبه مجلس، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد و گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

بر اساس این مصوبه همچنین کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری همچنین طرح‌ها و قواعد و یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی ، روش‌های تشخیص بیماری‌های انسان و یا حیوان، منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آنها، و فرآیندهای بیولوژیک آنها از حیطه حمایت از اختراع خارج است.