به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس تصویب کردند که طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری که طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی رسیدگی و تصویب شده بود، به مدت 5 سال آزمایشی اجرا شود.
این طرح مشتمل بر 66 ماده میباشد.
بر اساس این مصوبه مجلس، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد و گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر میکند و دارنده آن میتواند از حقوق انحصاری بهرهمند شود.
بر اساس این مصوبه همچنین کشفیات، نظریههای علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری همچنین طرحها و قواعد و یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی ، روشهای تشخیص بیماریهای انسان و یا حیوان، منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آنها، و فرآیندهای بیولوژیک آنها از حیطه حمایت از اختراع خارج است.
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