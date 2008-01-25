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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۲۴

قزاقستان تعرفه ترانزیت گاز آسیای مرکزی را افزایش می دهد

قزاقستان قصد دارد تا تعرفه ترانزیت گاز کشورهای ترکمنستان و ازبکستان از طریق این کشور به روسیه را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع در شرکت نفتی " کازمونی گاز" گفت: قزاقستان قصد دارد میزان تعرفه ترانزیت گاز کشورهای ازبکستان و ترکمنستان را که از طریق این کشور به روسیه صادر می شود از 1.1 دلار به 1.4 دلار در هر هزار متر مکعب افزایش دهد.

این درحالی است که کشورهای ازبکستان و ترکمنستان نیز قیمت گاز صادراتی خود را در سال جدید افزایش داده اند .

شرکت گاز پروم روسیه که بزرگترین تولید کننده گاز جهان است، سالانه 55 میلیارد متر مکعب  گاز از کشورهای آسیای مرکزی خریداری می کند که قسمت اعظم آن را به اوکراین صادر می کند.

کد مطلب 626874

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