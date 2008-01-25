محاصره غزه استیصال و درماندگی اسرائیل را نشان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، "فولکرپرتس" رئیس موسسه علم وسیاست برلین درگفتگو با روزنامه "برلینر سایتونگ" در این باره اظهار داشت: تحریم نوارغزه توسط اسرائیل علاقه و دلبستگی فلسطینیان به این گروه حماس را بیشتر کرد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که رژیم اسرائیل از مجازات مردم بی دفاع نوارغزه چه انتظاری دارد اظهار داشت : محاصره نوار غزه که نشانگر استیصال و درماندگی اسرائیل است در زمینه سیاسی و استراتژیک کمترموفقیتی را برای این رژیم در پی خواهد داشت.

این کارشناس آلمانی افزود: اسرائیل برای دفاع از خود در برابر موشکهای حماس ساده ترین و ناکارآمدترین روش یعنی تحریم و محاصره مردم بی دفاع نوار غزه را انتخاب کرده است.

پرتس در ادامه تاکید کرد: هجوم مردم نوارغزه به مرزهای مصر بعد از تحریم و محاصره این منطقه توسط اسرائیل از نظر استراتژیک به نوعی موفقیت حماس در برابر اسرائیل بود چرا که جامعه بین المللی این رژیم را مسئول رفع احتیاجات مردم غزه می داند و هجوم مردم نوار غزه به مرزهای مصر برای رفع احتیاجات روزمره خود اوج وخامت شرایط زندگی مردم این منطقه را به جهانیان نشان داد.

وی در پایان اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن حماس و نوارغزه هیچ صلحی به دست نخواهد آمد. جریانات اخیرهم این حقیقت را واضح تر کرده که چقدر ضروری است هرچه سریعتر این اختلافات برطرف شود.