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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۳

امسال 20 هزار نفر از مردم آذربایجان غربی آموزشهای امدادی فرا گرفتند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: امسال افزون بر 20 هزار نفر از مردم آذربایجان غربی با آموزشهای امدادی جمعیت هلال احمر این استان آشنا شدند.

به گزارش خبرنگا مهر در خوی، قادر مختاری، ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرجدید جمعیت هلال احمر شهرستان خوی افزود: این افراد در چهار چوب طرحهای آموزش همگانی، تکمیلی و تخصصی از جمله امداد رسانی در حوادث و سوانح مختلف را فرا گرفتند.

وی اظهار داشت: امسال برای توسعه و تکمیل طرحهای عمرانی و زیربنایی این جمعیت در استان، 125 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبارات به طور عمده برای مطالعه ومکان یابی پایگاه های هوایی و ساخت مرکز آموزشی و پژوهشی، پایگاه های امداد جاده ای در شهر زمزیران مهاباد و شهید کلانتری ارومیه جمعیت هلال احمر استان هزینه شده است.

در این مراسم حسین پناه خواهی به عنوان مدیر جدید جمعیت هلال احمر خوی معرفی و از تلاشهای مدیر قبلی قدردانی به عمل آمد.

کد مطلب 626888

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