امسال 20 هزار نفر از مردم آذربایجان غربی آموزشهای امدادی فرا گرفتند

به گزارش خبرنگا مهر در خوی، قادر مختاری، ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرجدید جمعیت هلال احمر شهرستان خوی افزود: این افراد در چهار چوب طرحهای آموزش همگانی، تکمیلی و تخصصی از جمله امداد رسانی در حوادث و سوانح مختلف را فرا گرفتند.

وی اظهار داشت: امسال برای توسعه و تکمیل طرحهای عمرانی و زیربنایی این جمعیت در استان، 125 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبارات به طور عمده برای مطالعه ومکان یابی پایگاه های هوایی و ساخت مرکز آموزشی و پژوهشی، پایگاه های امداد جاده ای در شهر زمزیران مهاباد و شهید کلانتری ارومیه جمعیت هلال احمر استان هزینه شده است.

در این مراسم حسین پناه خواهی به عنوان مدیر جدید جمعیت هلال احمر خوی معرفی و از تلاشهای مدیر قبلی قدردانی به عمل آمد.