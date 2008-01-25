پایان مسابقات بانوان بدون کسب سهمیه ورودی / نفت طلسم قهرمانی را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها که جنبه انتخابی تیم ملی برای حضور در بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا در دوحه قطر را داشت از روز گذشته با حضور 121 ورزشکار در قالب 20 تیم در سالن آفتاب انقلاب تهران آغاز و ظهر امروز به کار خود پایان داد.

در این مسابقات تیم صنعت نفت آبادان در اولین حضور باشگاهی خود در لیگ دوومیدانی زنان موفق شد با کسب 144 امتیاز طلسم قهرمانی های پی درپی دانشگاه آزاد را شکسته و بر سکوی نخست تکیه بزند. تیم دانشگاه آزاد با 106 امتیاز دوم و و شهرداری بندرعباس هم با 42 امتیاز سوم شد.

درمسابقات این دو روز هیچ ورزشکاری موفق نشد به حد نصاب ورودی مسابقات آسیایی قطر برسد و هیچ رکوردی نیز شکسته نشد. در رقابتهای این دوروز اکثر ورزشکاران به دلیل سرمای سالن از وضعیت برگزاری مسابقات و پائین بودن سطح دیدارها ناراضی بودند.

نتایج پایانی این مسابقات بدین شرح است :

پرش سه گام:

1- مهسا معتمدی 11 متر و 70 سانتی متر از دانشگاه آزاد 2- راضیه بنیانی با 11 متر و 59 سانتی متر از صنعت نفت آبادان 3- فرنوش طاهر خانی با 10 متر و 83 سانتی متر از صنعت نفت آبادان

400 متر :

1- مریم طوسی با 56 ثانیه و 62 صدم ثانیه از صنعت نفت آبادان 2- زهره فرجام با 57 ثانیه و 54 صدم ثانیه از صنعت نفت آبادان 3- زهرا خوش نشین با 1 دقیقه 2 ثانیه و 70 صدم ثانیه از دانشگاه آزاد

1500 متر :

1- مینا پورسیفی با 5 دقیقه 54 صدم ثانیه از صنعت نفت آبادان 2- لیلیا عاصریان با 5 دقیقه 2 ثانیه و 50 صدم ثانیه از دانشگاه آزاد 3- محبوبه غیور با 5 دقیقه و 8 ثانیه و 99 صدم ثانیه از دانشگاه آزاد

60 متربا مانع :

1- سمیه مهربان با 9 ثانیه و 41 صدم ثانیه از صنعت نفت آبادان 2- بتول میر معصومی با 10 ثانیه و 8 صدم ثانیه از اصفهان 3- سونیا نجفی نسب با 10 ثانیه و 48 صدم ثانیه از شهرداری بندرعباس

پنجگانه :

1- بتول میر معصومی با 2998 امتیاز زا اصفهان 2- زهرا واحدی با 2452 امتیاز از شهرداری بندرعباس 3- نفیسه آرمیون با 2337 امتیاز از بانک ملت همدان

4 در 400 متر امدادی تیمی :

1- صنعت نفت آبادان با 4 دقیقه 7 ثانیه و 1 صدم ثانیه 2- دانشگاه آزاد اسلامی با 4 دقیقه 20 ثانیه و 56 صدم ثانیه 3- خراسان رضوی با 4 دقیقه 36 ثانیه و 15 صدم ثانیه

هم اکنون رقابتهای دوومیدانی قهرمانی باشگاههای کشور در بخش مردان با حضور بیش از 200 ورزشکار از 29 تیم استانی و باشگاهی در سالن آفتاب انقلاب در جریان است.