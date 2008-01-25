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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۲

میزان آشنایی کودکان و نوجوانان با وقایع انقلاب محک می‌خورد

میزان آشنایی کودکان و نوجوانان با وقایع انقلاب محک می‌خورد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسابقه اینترنتی "صبح پیروزی" را به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون، این مسابقه از روز اول بهمن با طرح 29 سؤال چهار گزینه‌ای در بخش مسابقه سایت اینترنتی کانون میزان آشنایی کودکان و نوجوانان را با وقایع انقلاب اسلامی مردم ایران مورد سنجش قرار می‌دهد.

وقایع پیش، همز‌مان و بعد از وقوع انقلاب، چگونگی و زمان تشکیل نهادهای انقلاب اسلامی و شخصیت‌های مبارز و تأثیرگذار در روند انقلاب از محورهای اصلی مسابقه صبح پیروزی در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون به نشانی www.kanoonparvaresh.com است.

سؤال‌های این مسابقه به صورت کامل از کتاب فرهنگ‌نامه انقلاب اسلامی برای نوجوانان نوشته مرجان فولادوند از انتشارات کانون طرح شده است.

علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه با مراجعه به بخش مسابقه پایگاه اطلاع‌رسانی کانون تا روز 12 فروردین سال 1387 فرصت دارند ظرف مدت 45 دقیقه به سؤال‌های این رقابت پاسخ دهند.

پس از مهلت تعیین شده به برگزیدگان مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 626890

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