تحریم علیه ایران هیچگاه مؤثر نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "وین وایت" از کارشناسان مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن و همچنین از مختصصین بخش خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا در سال های گذشته، در گفتگویی با نشریه اینترنتی "واشنگتن پریزم" با اشاره به گزارش سازمان حسابرسی آمریکا درباره بی تاثیر بودن تحریم ها علیه ایران می گوید: تحریم های آمریکا برای مدت طولانی به شدت ناامید کننده بودند، پس به طریق اولی در حال حاضر یعنی زمانی که قیمت نفت در جهان بین 90 و 100 دلار می باشد، واقعاً موثر بودن این تحریم ها زیر سؤال رفته است. زیرا گرچه ایران با چالشها و مشکلات اقتصادی داخلی رو به رو می باشد، ولی نباید فراموش کرد که حتی زمانی که نفت را به قیمت 10 تا 15 دلار می فروخت، توانست در مقابل تحریم های آمریکا مقاومت کند.

وایت در رابطه با اعمال تحریم های جدید از سوی ایالات متحده علیه ایران می گوید: من فکر می کنم پس از "گزارش برآورد اطلاعات ملی" درباره نظامی نبودن برنامه هسته ای ایران، دولت آمریکا به سختی بتواند درجهت افزایش تحریمها علیه تهران گام بردارد. به هر صورت گذشته نشان داده که تحریمهای یک جانبه امریکا بی تاثیر می باشد. پس اینک نیز به دلیل درآمد نفتی ایران، به مراتب تاثیر بسیار کمتری خواهد داشت. گسترش وسیع اقتصاد جهانی نیز موجب شده که ایران بتواند انتخابی به جز آمریکا داشته باشد، بنابراین ممکن است در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخنان تندی در مورد ایران بشنویم، ولی در عمل امکان بسیار کمی برای تحریم های جدید و موثرتر وجود دارد.

این کارشناس خاورمیانه درباره نقش روسیه و چین برای ممانعت از تحریم ها می گوید: روسیه و چین رابطه تجاری گسترده ای با ایران دارند. آنها واقعاً مدتی طولانی مانع این شدند که تحریم های شدید و سخت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شود. در حال حاضر هم پس از انتشار گزارش برآورد اطلاعات ملی، این دو کشور برای به اجرا گذاشتن تحریم های سخت علیه ایران بیشتر مقاومت می کنند.