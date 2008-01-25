جنایات اسرائیل درغزه به مصیبت تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امام جمعه موقت کرمان در خطبه های این نماز جمعه اظهار داشت: جنایات اخیر به مردم فلسطین در ماه محرم باعث شده احساسات مسلمانان برای دفاع از ملت فلسطین تحریک شود.

وی با اشاره به حمایت امام حسین(ع) از مظلومان تصریح کرد: شرکت در تظاهرات حمایت از ملت فلسطین برای مسلمانان وظیفه است.

صباحی خاطرنشان کرد: شرکت در راهپیمایی برای حمایت ملت فلسطین باعث دلگرمی آنان برای ایستادگی در مقابل ظلم خواهد بود.

وی یادآور شد: سازمانهای بین المللی و دفاع از حقوق بشر باید برای دفاع از مردم فلسطین در مقابل جنایات اسرائیل بپا خیزند.

امام جمعه موقت کرمان یکی از ویژگی های امام حسین (ع) را دفاع از حق و حقیقت دانست و گفت: امروز باید با درک صحیح این دستاوردها آنها را در زندگی خود به کار بندیم.