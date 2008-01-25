به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که برهم صالح معاون نخست وزیر عراق و شهرستانی وزیر نفت این کشور شرکت کرده بودند، بر هم صالح با سخت خواندن سال 2007 آخرین وضعیت عراق را روندی رو به پیش و با شاخص هایی که نشان از افزایش ضریب امنیت عمومی کشور ومسئولیت بیشتر نیروهای انتظامی - نظامی و امنیتی عراق دارد خواند وافزود: علیرغم بهبود نسبی وضعیت عراق کماکان نیازمند کمک جامعه بین المللی بویژه همسایگان است .

عمرموسی دبیر کل اتحادیه عرب نیز دراین میزگرد با تاکید بر هویت عربی اسلامی عراق آن کشور را جزئی ازجهان عرب دانست و مسئولیت کشورهای عربی را نسبت به شرایط جاری عراق بسیار مهم توصیف کرد.

متکی وزیر امور خارجه کشورمان در این میزگرد با اشاره به روند بهبود نسبی امور عراق از تابستان گذشته اظهار داشت: باید به مسئله عراق و آینده آن بصورت همه جانبه نگریست مردم عراق همزمان با درد ناشی از تروریسم، از تداوم اشغال در کشور خود نیز رنج می برند.

وی گفت : جمهوری اسلامی ایران در طرحی که برای بررسی به اجلاس استانبول ارائه نمود بر ضرورت توجه به همه مسائل عراق تاکید داشته واین روند را مورد پیگیری قرار خواهد داد.