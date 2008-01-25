آغاز فعالیت ورزش زورخانه ای دراندونزی / تاسیس اولین زورخانه با حمایت ایران

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، توجه و اهتمام مسئولین اندونزی به این ورزش باستانی پس از آن افزایش یافت که این کشور با مساعدتهای فدارسیون ورزشهای زورخانه ای کشورمان توانست ظرف دو هفته خود را برای مسابقات این رشته ورزشی که در ایران برگزار شد، آماده کند و در میان 37 کشور شرکت کننده به مقام پنجمی جهان دست یابد.

درحال حاضر نیز دو تن از مربیان و مرشدان با تجربه کشورمان بنا به دعوت وزارت ورزش و جوانان اندونزی جهت آموزش دانشجویان رشته تربیت بدنی و نیز تربیت مرشد در اندونزی به سر می برند.

در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی ابوالفضل عبدلی کارشناس فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در اندونزی پیرامون فلسفه این ورزش باستانی صحبت کردد و تربیت نفس ، ترویج اخلاق و کرامت والای انسانی و پرورش جسم و جان را از اهداف این ورزش برشمرد.

رضا محمودی و ابراهیم قاسمی از مربیان و مرشدان با تجربه کشورمان در طول اقامت سه هفته ای خود در اندونزی دو دوره مربیگری مقدماتی و پیشرفته ورزش باستانی و یک دوره مقدماتی مرشدی را در شهرهای جاکارتا، باندونگ و مدان اندونزی برگزار خواهند کرد.

ورزشکارانی از دیگر کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرق آسیا از جمله مالزی ، فلیپین و تایلند برای فراگیری فن مرشدی در این دوره شرکت دارند و اندونزی برای توسعه و گسترش این رشته ورزشی در جنوب شرق آسیا مرکزیت یافته است .

پوشش رسانه ای مناسب اولین حضور مربیان کشورمان در سال گذشته در اندونزی موجب استقبال فراوان مردم اندونزی از این رشته ورزشی شده است که با موفقیت تیم اندونزی در اولین حضور در این مسابقات توام شد و مسئولین وزارت ورزش و جوانان این کشور را بر آن داشت تا اولین زورخانه اندونزی را در منطقه چیبوبور در شهر جاکارتا در سال 2008 تاسیس نمایند که اعتبار لازم آن نیز تامین شده و کار ساخت آن بزودی آغاز خواهد شد.

درمراسم افتتاحیه ، لطیف مسئول توسعه ورزشهای سنتی در اندونزی اعلام کرد در سفر اخیر خود به جمهوری اسلامی ایران از مسئولین فدراسیون ورزشهای سنتی خواسته است تا اندونزی را در تاسیس این زورخانه به سبک سنتی آن یاری نمایند.

فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای در سال 2004 تشکیل شد و در مسابقات سال گذشته این رشته ورزشی، کشورهای تاجیکستان ، پاکستان ، عراق و اندونزی توانستند پس از ایران به مقام های دوم تا پنجم دست یابند.