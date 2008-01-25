برنده خرس طلا داور جشنواره برلین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد خانم جاسمیلا ژبانیچ که دو دوره پیش با نخستین فیلم خود "گرباویتسا" توانست خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره برلین را از آن خود کند، یکی از سه داور بخش مسابقه بهترین فیلم اول است.

دو عضو دیگر این هیئت داوری پنجاه و هشتمین دوره جشنواره فیلم برلین یکی بن بارنهولتس تهیه‌کننده و پخش‌کننده قدیمی آمریکایی و دیگری دومینیک کابررا فیلمساز فرانسوی هستند که نفر دوم سال 2004 با فیلم سینمایی "طلسم شگفت‌انگیز" در بخش تریبون آزاد برلین حضور داشت.

این سه نفر قرار است فیلم اول برگزیده خود را از میان فیلم‌های به نمایش درآمده در بخش‌های مسابقه اصلی، پانوراما، نسل‌ها و تریبون آزاد انتخاب کنند. جایزه نقدی 50 هزار یورویی این بخش به صورت مساوی بین کارگردان و تهیه‌کننده فیلم برگزیده تقسیم می‌شود.

پنجاه و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین از هفتم فوریه (18 بهمن) با نمایش مستند "نوری بتابان" مارتین اسکورسیزی درباره گروه رولینگ استونز آغاز می‌شود و تا 17 فوریه 2008 (28 بهمن) ادامه دارد. مرور فیلم‌های لوئیس بونوئل بخش ویژه جشنواره امسال است و فرانچسکو رزی با دریافت جایزه خرس طلایی افتخاری جشنواره تقدیر می‌شود.

بخش جنبی "شورش فیلمسازان" به نمایش آثار فیلمسازان آلمانی دوران پرتلاطم سال‌های 1970 اختصاص دارد. کنستانتین کوستا گاوراس فیلمساز فرانسوی یونانی‌تبار و خالق فیلم ماندگار "زد" رئیس هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره برلین امسال است که 22 فیلم از جمله "آواز گنجشک‌ها" مجید مجیدی از ایران در آن شرکت دارند.