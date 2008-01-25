استقبال هنگ کنگ از آغاز همکاری بورسی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت اعزامی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سرپرستی علی صالح آبادی رئیس این سازمان در سفر به هنگ کنگ با مسئولان کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ ( SFC) و بورس هنگ کنگ ( HKEX) ملاقات کرد.

در این دیدار دو طرف در خصوص همکاری در زمینه تبادل کارشناس و برگزاری دوره های آموزشی، تبادل اطلاعات بین بورسها و نهادهای ناظر دو طرف ، پذیرش متقابل اوراق بهادار و همکاری در زمینه بازارهای مالی اسلامی گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این گفتگوها طرف ایرانی برنامه های گسترده خصوصی سازی کشورمان و واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بورس را برای طرف هنگ کنگی تشریح کرد و نسبت به استفاده از تجربیات بورس هنگ کنگ به عنوان یک بورس متغیر بین المللی با گردش مالی 2500 میلیارد دلار آمریکا ابراز علاقه نمود که مورد استقبال طرف هنگ کنگی قرار گرفت.

برهمین اساس، مقرر شد دو طرف ضمن ادامه ارتباط نزدیک با یکدیگر همکاری های خود را در زمینه های مورد علاقه از جمله اجلاسهای تخصصی بین المللی گسترش دهند. در دیدارهای انجام شده متن مقدماتی یادداشت تفاهم همکاریها ازسوی طرف ایرانی ارائه و قرار شد پس از بررسی از سوی طرف هنگ کنگی به امضا برسد.

گفتنی است، بورس هنگ کنگ با گردش مالی 2500 میلیارد دلاری خود در رده دومین بورس آسیا پس از توکیو قرار دارد.

دیدار با وزیر امور مالی هنگ کنگ

همچنین هیئت اعزامی از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران که جهت ملاقات با مسئولان کمیسیون اوراق بهادار ( SFC) و بورس هنگ کنگ (HKEX) در این کشور به سر می برد با "جان جانگ" وزیر امور مالی هنگ کنگ دیدار و گفتگو کرد.

دراین دیدار در خصوص توسعه همکاری بین بورسهای دو طرف ، امکان فهرست شدن شرکتهای ایرانی در بورس هنگ کنگ و نیز همکاری درزمینه توسعه ابزارهای مالی اسلامی گفتگو و آمادگی کشورمان جهت مساعدت در این زمینه به طرف هنگ کنگی اعلام شد.

وزیر امور مالی هنگ کنگ ضمن استقبال از سفر هیئت ایرانی بر همکاری بورس های دو طرف تاکید و از مساعدت کشورمان در زمینه توسعه بازار مالی اسلامی در هنگ کنگ استقبال کرد.