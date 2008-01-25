مسابقات فوتسال بین المللی جام رسانه ها از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها در هشت گروه برگزار می شود که پس از انجام مرحله مقدماتی از هر گروه 2 تیم به مرحله حذفی راه پیدا می کنند. برنامه دیدارهای روز اول این رقابت ها که در سالن تربیت بدنی صدا و سیما برگزار می شود به شرح زیر است:

شنبه - 6/11/86

* جام جم - پرس تی وی، ساعت 8:30

* ZDF - خبرگزاری موج، ساعت 9:15

* خبرورزشی - روسیا الیوم، ساعت 10

* خبرنامه ورزش ایران - المنار، ساعت 10:40

* مجله فوتبال - ABF، ساعت 11:20

* تولید بسیج - معاونت سیما، ساعت 12

* خبرگزاری مهر - ANA ، ساعت 12:40

* روزنامه پیروزی - دنیای فوتبال، ساعت 13:20