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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۲۹

امروز در داووس ؛

متکی و وزیر انرژی ترکیه برنهایی شدن خط لوله نوباکو تاکید کردند

متکی و وزیر انرژی ترکیه برنهایی شدن خط لوله نوباکو تاکید کردند

وزیرامور خارجه ایران و وزیر انرژی ترکیه بر نهایی شدن گفتگوهای تهران و آنکارا پیرامون خط لوله نوباکو ( انتقال گاز ایران به اروپا) تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس داووس با حلمی گولر وزیر انرژِِِِِِِِِِی ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن اشاره به روابط اقتصادی بین دو کشور و روند افزایش حجم مبادلات تجاری بر اجرای توافقات گذشته در زمینه سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز تاکید کردند.

طرفین ضمن توجه به تغییرات سریع آب وهوایی در زمستان سال جاری ابزار امیدواری کردند که با عادی شدن شرایط جوی صادرات گاز به ترکیه ادامه یابد.

در این دیدار همچنین بر اهمیت مشورتهای بین دو کشور و تداوم دیدارهای در سطوح مختلف تاکید شد.

کد مطلب 626960

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