آمریکا رویکرد خصمانه خود در خاورمیانه را تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، لاریجانی در گفتگو با روزنامه استاندارد گفت: منطقه خلیج فارس، عراق و به خصوص خاورمیانه در حال حاضر نیازمند اتخاذ شرایط و سیاست خاص و حساسی است.



وی افزود: آمریکا در حال حاضر سعی دارد خود را بیش از پیش به این منطقه نزدیک کند، ایالات متحده باید به اقدامات خصمانه خود در خاورمیانه پایان داده و مسیر دیگری را انتخاب کند.



وی درباره قطعنامه احتمالی شورای امنیت سازمان ملل عیله ایران اظهار داشت: ایران بر اساس توافقی که با آژانس داشته از هیچکدام از قوانین آن تخطی نکرده و گام به گام با موازین آژانس پیش رفته است.



معاون وزیر خارجه سابق ایران اضافه کرد که آژانس نیز در گزارش های مختلف رضایت خود را از روند برنامه هسته ای ایران اعلام کرده است.



دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران همچنین تصریح کرد که تهران به همکاری های خود با آژانس همچنان ادامه می دهد و سیاست اعمال فشار علیه ایران به هیچ وجه صحیح و سازنده نیست.

