تظاهرات قطری ها در حمایت مردم غزه و جنبش حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران تن از شهروندان قطری امروز بعد از برگزاری نماز جمعه در خیابانهای دوحه پایتخت این کشور به منظوراعلام همبستگی با فلسطینی های محاصره شده ساکن نوارغزه دست به تظاهرات زدند.

به گفته شاهدان، بیش از 5 هزار قطری شرکت کننده درتظاهرات با سردادن شعارهایی از جمله " ای هنیه ، ای زهار شما شمیشیر و ما آتش هستیم" حمایت خود را از جنبش حماس اعلام کردند.

قطری ها درادامه با خطاب قراردادن سران رژیم صهیونیستی اعلام کردند: عزم و اراده ما از محاصره شما قوی تر است. خون های ما سوخت چراغ های غزه است.

زنان قطری نیزدر این تظاهرات شرکت داشتند.