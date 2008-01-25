تداوم خصومت ورزی فرانسه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پاسکال آندره آنی گفت:" فرانسه امیدوار است که شورای امنیت به زودی قطعنامه ای را علیه ایران تصویب کند".

امروز درهمین ارتباط دیپلماتها در شورای امنیت اعلام کردند که تا ماه آینده امکان تصویب قطعنامه جدید علیه ایران وجود ندارد.

اعضای گروه 1+5 سه شنبه گذشته در نشست خود در برلین درباره پیش نوس قطعنامه جدید علیه ایران به یک توافق اولیه و ضعیف رسیدند که با توجه به گزارش NIE و گزارشهای آژانس درباره غیر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران تصویب احتمالی این قطعنامه هیچ گونه مبنای قانونی ندارد.