" ویدا کوویچ "دستیار کلمنته در تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان که هنوز قرارداد رسمی اش با فدراسیون فوتبال را به امضا نرسانده است، "ویداکوویچ" را به عنوان یکی از دستیاران خود در تیم ملی ایران انتخاب کرد.

خاویر کلمنته در مذاکراتی که با نمایندگان فوتبال کشورمان داشت اعلام کرد دو دستیار را همراه خود به ایران خواهد آورد که یکی از آنها ویدا کوویچ دستیار او در تیم ملی صربستان خواهد بود. کلمنته به نام مربی بدنسازی که قرار است در تیم ملی ایران فعالیت کند را اعلام نکرده است.

قرار است دو مربی ایرانی نیز به عنوان دستیار در تیم ملی به خاویر کلمنته کمک کنند که البته به نظر می رسد منصور ابراهیم زاده یکی از این مربیان باشد. نام دومین دستیار ایرانی کلمنته هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.