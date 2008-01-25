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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۲۰:۴۵

در داووس انجام شد

دیدار دبیر کل اتحادیه عرب و رئیس گروه بین المللی بحران با شهردار تهران

دیدار دبیر کل اتحادیه عرب و رئیس گروه بین المللی بحران با شهردار تهران

شهردار تهران در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس با عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب و رئیس گروه بین المللی بحران دیدار ودر باره مسایل روز منطقه وجهان اسلام گفتگو کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دیدار که عصر امروز در فضای بسیار دوستانه ای انجام شد دو طرف بر ضرورت هوشیاری و همگرایی کشورهای اسلامی در مقابل دشمنان مشترک و نیازبه پرهیز دولت های اسلامی از دامن زدن به اختلافات ، تاکید نمودند.

عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب

دکتر محمد باقر قالیباف در این دیدار با اشاره به استمرار و گسترش همیشگی جنایات رژیم صهیونیستی که این روزها با پایمال کردن بدهیهی ترین حقوق انسانی ، یعنی قطع سوخت و مسیرهای ارتباطی صدها هزار نفر از ساکنان مسلمان غزه را در معرض نسل کشی قرار داده است ، ورود عملی اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی را ضروری دانست.

ملاقات رئیس گروه بین المللی بحران با شهردار تهران
همچنین "گرت اوانک" (Garet Evanc ) رئیس گروه بین المللی بحران در حاشیه اجلاس داووس با دکتر قالیباف ملاقات نمود . موضوع این ملاقات چگونگی تعامل و بهره برداری از توانمندی ها وظرفیت های طرفین برای مقابله با بحران های منطقه ای وبین المللی بود.

"گرت اوانک" رئیس گروه بین المللی بحران

 

خبرهای تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 626983

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