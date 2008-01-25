دیدار دبیر کل اتحادیه عرب و رئیس گروه بین المللی بحران با شهردار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دیدار که عصر امروز در فضای بسیار دوستانه ای انجام شد دو طرف بر ضرورت هوشیاری و همگرایی کشورهای اسلامی در مقابل دشمنان مشترک و نیازبه پرهیز دولت های اسلامی از دامن زدن به اختلافات ، تاکید نمودند.

عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب

دکتر محمد باقر قالیباف در این دیدار با اشاره به استمرار و گسترش همیشگی جنایات رژیم صهیونیستی که این روزها با پایمال کردن بدهیهی ترین حقوق انسانی ، یعنی قطع سوخت و مسیرهای ارتباطی صدها هزار نفر از ساکنان مسلمان غزه را در معرض نسل کشی قرار داده است ، ورود عملی اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی را ضروری دانست.

ملاقات رئیس گروه بین المللی بحران با شهردار تهران

همچنین "گرت اوانک" (Garet Evanc ) رئیس گروه بین المللی بحران در حاشیه اجلاس داووس با دکتر قالیباف ملاقات نمود . موضوع این ملاقات چگونگی تعامل و بهره برداری از توانمندی ها وظرفیت های طرفین برای مقابله با بحران های منطقه ای وبین المللی بود.

"گرت اوانک" رئیس گروه بین المللی بحران

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