اميدوارم هواي شرجي مالزي در عملكردم تاثير منفي نداشته باشد

جواد كاظميان بازيكن تيم اميد كشورمان درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: هرچند ما شناخت كاملي ازتيم اميد مالزي ندارم اما تلاش خواهيم كرد تا با ارائه فوتبالي قابل قبول و قدرتمند سه امتياز اين ديدار را ازآن خود كنيم وبا دست پر به تهران برگرديم.

كاظميان شرجي بودن هواي مالزي را عمده ترين مشكل بازيكنان تيم اميد عنوان و تصريح كرد: اصولا بازيكناني كه ازهواي معمولي به هواي شرجي مي روند نمي توانند كارايي لازم را داشته باشند. شرايط بدني من هم به گونه ايست كه درهواي شرجي نمي توانم كارايي لازم را داشته باشم. البته چون در خط حمله بازي مي كنم بسيار اميدوارم كه بتوانم دركنار ساير بازيكنان فوتبال خوبي رابه نمايش بگذاريم .

مهاجم تيم اميد كشورمان در ادامه افزود: ديداردوستانه ايي كه ما درمقابل تيم اميد سنگاپوربرگزاركرديم كمك زيادي به همه بازيكنان مي كند كه با شرايط آب وهوايي وشيوه بازي تيم مالزي كناربيايند وبتوانند كارايي وتوانايي هايشان را به راحتي نشان دهند.

جواد كاظميان درپايان ابرازاميدواري كرد كه تيم اميد كشورمان بتواند دراولين ديدارخود مقابل تيم اميد مالزي به پيروزي برسد تا با روحيه اي مضاعف به مصاف حريفان بعدي برود.