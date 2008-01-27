حضور حدادی در پرتاب وزنه روی عملکرد او تاثیر منفی می گذارد / شش دونده مرد به قطر می روند

عیدی علیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه روز گذشته کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی تنها با اعزام شش دونده مرد شامل محسن ربانی، احسان مهاجر شجاعی، امین حسین زاده رهبر، امیر پیاهو و امیر مرادی به مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا در قطر موافقت شد.

وی با بیان اینکه اسامی این نفرات به قطر اعلام شده است، افزود: در مسابقات انتخابی دو روز گذشته تنها سه ورزشکار موفق به کسب ورودی دوحه شدند در بخش بانوان هم هیچ دوومیدانی کاری موفق به کسب ورودی نشد. در نهایت کمیته فنی با در نظر گرفتن رکوردهای بدست آورده و شرایط آمادگی، سه دونده دیگر را برای اعزام به این دیدارها معرفی کرد. به هرحال ما دیگر هیچ ورزشکار دیگری را به ترکیب تیم اضافه نمی کنیم و با هیچ کسی هم در این مورد شوخی نداریم چون تنها شرط ما برای اعزام کسب رکورد ورودی بوده است.

علیجانی ادامه داد: در بین این نفرات سپهرزاد، ربانی و مهاجرشجاعی یکی از شانس های ما برای مدال هستند. امین رهبر هم اگر بتواند رکورد خود را تکرار کند نتیجه خوبی خواهد گرفت.

وی در خصوص وضعیت مرادی و حدادی هم خاطر نشان کرد: سجاد مرادی در مسابقه قهرمانی باشگاههای کشور خیلی خوب ظاهر نشد و نتوانست انتظارات را برآورده کند اما برادر وی امیر با کسب ورودی جواز حضور در مسابقات قطر را گرفت.

علیجانی اظهار داشت : احسان حدادی هم در اولین تجربه خود به صورت آزمایشی در رشته پرتاب وزنه شرکت کرد و توانست رکورد خوبی هم بزند. ما تاکنون در سطح جهان هیچ ورزشکاری را نداشته ایم که در دو رشته مسابقه بدهد. نتیجه حدادی به صورت آزمایشی بد نبود اما اگر ادامه دهد بر وضعیت بدنی او در پرتاب دیسک اثر منفی می گذارد.

نایب رئیس فدراسیون تصریح کرد: این ملی پوشان بعد از چند روز استراحت تمرینات خود را تا 22 بهمن ماه ادامه داده و در این روز عازم مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا در قطر خواهند شد.