قرارداد گازی ایران و پاکستان فوریه امضا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " داون اینترنشنال" پاکستان، یک مقام ارشد در وزارت نفت و منابع طبیعی این کشور گفت: به دلیل برخی مشکلات در شرایط کنونی امضای این قرارداد به دو یا سه هفته آینده موکول شد.

وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، افزود: ما به تمام مستندات این معامله پایبند هستیم و امیدواریم که هر چه سریعتر به امضا برسد. همچنین وی با اشاره به اینکه امضای این قرارداد تنها بین ایران و پاکستان است، افزود : امضای قرار داد با هند تا کنون در دستور کار قرار نگرفته است.

این در حالی است که برخی منابع اعلام کردند : هند برای مشارکت در پروژه خط لوله صلح تحت فشارهای شدید امریکا قرار دارد و اگر این کشور به پروژه ملحق شود ، پاکستان سالانه 150 تا 250 میلیون دلارحق ترانزیت از این کشور دریافت می کند.