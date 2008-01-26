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۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۲

قرارداد گازی ایران و پاکستان فوریه امضا می شود

قرارداد گازی ایران و پاکستان فوریه امضا می شود

یک مقام ارشد در وزارت نفت و منابع طبیعی این کشور اعلام کرد: قرارداد گازی ایران و پاکستان در هفته دوم یا سوم ماه فوریه سال جاری امضا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " داون اینترنشنال" پاکستان، یک مقام ارشد در وزارت نفت و منابع طبیعی این کشور گفت: به دلیل برخی مشکلات در شرایط کنونی امضای این قرارداد به دو یا سه هفته آینده موکول شد.

وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، افزود: ما به تمام مستندات این معامله پایبند هستیم و امیدواریم که هر چه سریعتر به امضا برسد. همچنین وی با اشاره به اینکه امضای این قرارداد تنها بین ایران و پاکستان است، افزود : امضای قرار داد با هند تا کنون در دستور کار قرار نگرفته است.

این در حالی است که برخی منابع اعلام کردند : هند برای مشارکت در پروژه خط لوله صلح تحت فشارهای شدید امریکا قرار دارد و اگر این کشور به پروژه ملحق شود ، پاکستان سالانه 150 تا 250 میلیون دلارحق ترانزیت از این کشور دریافت می کند.

کد مطلب 627079

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