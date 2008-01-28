1.5 میلیون کارگر ساختمانی در انتظار بیمه اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، تا دیروز اگر دست و پای کارگری نمی شکست، هیچ نوع بیمه ای شامل حالش نمی شد و خبری از بازنشستگی، مستمری و حمایت در مقابل حوادث و بیماری نبود اما با تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که خبری خوش و امیدوار کننده برای این قشر از کارگران بود، بنا شد سالها بی توجهی به آنان جبران شود.

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، آبان ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اجرا به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردید تا به موجب آن 5/1 میلیون کارگر ساختمانی برخوردار از خدمات بیمه اجتماعی شوند، خدماتی که با وجود اینکه الزام قانونی را در کنار خود دارد اما هنوز خبری از نحوه ارائه آن نیست.

به موجب این قانون، وزارت کار و امور اجتماعی موظف شده است در مورد صدور کارت مهارت فنی برای کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام کند و زمان بندی، شرایط و ترتیب صدور، تمدید و تعلیق کارت و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی مطابق آئین نامه ای خواهد بود که باید به صورت مشترک به وسیله وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.

حوادث و بیماری ها، غرامت دستمزد، از کار افتادگی و بازنشستگی و فوت از جمله تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال کارگران ساختمانی خواهد بود، تعهداتی که طی سالها به دلیل فقدان قانونی خاص عملی نشده است.

گرچه انتظار برای اجرای قوانین مسئله تازه و جدیدی در کشور ما نیست اما در شرایطی که متولیان اصلی در امر رفاه و تامین اجتماعی مکرر در ارتباط با پوشش تمامی آحاد مردم در طرح های بیمه اجتماعی تاکید می کنند، جای سئوال دارد که چرا هنوز اقدامی در راستای اجرای این طرح قانونی اعمال نشده است.

بر اساس این قانون کلیه وزارتخانه ها، دستگاهها، نهادها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... مکلف به همکاری با مجریان این قانون هستند و شاید تاخیر در اجرای این قانون نیز مربوط به همان قصه تکراری عدم همکاری دستگاهها باشد.

از سوی دیگر مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی عنوان می کند که اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی منوط به تهیه آئین نامه اجرایی این قانون است و تا زمانی که وزارتخانه های رفاه، مسکن و شهرسازی و همچنین کار نسبت به تهیه و تدوین و همچنین ارائه آئین نامه مذکور به سازمان تامین اجتماعی اقدام نکنند، امکان اجرایی کردن این قانون را نخواهیم داشت.

گرچه تهیه و تدوین آئین نامه های اجرایی در کشور ما همواره زمان بر بوده و باید سالها در انتظار اجرایی شدن قوانین بمانیم، اما انتظار می رود این بار این معضل برای قشر زحمت کش کارگران ساختمانی تکرار نشود و بدون وقفه ای چند ساله شاهد اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی باشیم.