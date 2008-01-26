همایش تجلی عزت و اقتدار حسینی در فرهنگ و ارزش های دینی برگزار می شود

محمد حسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: همزمان با ایام محرم و گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و به منظور تجلیل از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی ندای حسینی ویژه هفته امربه معروف و نهی از منکر همایش تجلی عزت و اقتدار حسینی در فرهنگ و ارزش های دینی 14 بهمن در مشهد برگزار می شود.



رئیس دبیرخانه هماهنگی و نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی اظهار داشت: این همایش به همت دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی و با همکاری کانون فرهنگی هنری بعثت مشهد در مجتمع فرهنگی هنری شهید هاشمی نژاد این شهر برگزار می شود.



وی هدف از برگزاری این همایش را ارج نهادن به ارزش های دینی و شناخت معرفتی در فرهنگ عاشورایی، ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه و گسترش فرهنگ صحیح امر به معروف ونهی از منکر در جامعه عنوان کرد.



