117 طرح عمرانی در ایام دهه فجر در کرج به بهره برداری می رسد

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این طرحها در زمینه های مختلف اعم از عمران شهری و روستایی، فضاهای آموزشی و فرهنگی، تامین آب آشامیدنی، مخابرات، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، برق رسانی، گازرسانی و مسکن از محل اعتبارات ملی، استانی و بخش خصوصی بوده است که در این ایام به بهره برداری می رسد و وارد چرخه خدمات رسانی به مردم می شود.

وی افزود: شهرداری کرج، صنایع و معادن، راه و ترابری، شهرداری ماهدشت و آب و فاضلاب به ترتیب دارای 36، 18، پنج و چهار پروژه، جهاد کشاورزی و نوسازی مدارس هر یک دارای 12 پروژه، ناحیه چهار آموزش و پرورش و شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران هر کدام دارای 9 پروژه، مخابرات و بخشداری مرکزی و آموزش و پرورش ناحیه یک هر یک دارای دو پروژه و ادارات گاز و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز دارای یک پروژه هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای احداث و راه اندازی این پروژه ها در مجموع بیش از 903 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.