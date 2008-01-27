به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، طی این همایش راهکارهای نجات و آزاد سازی امت اسلام از اختلاف، فقر و تحقیر بررسی می‌شوند.

راههای تقویت فرهنگ علم نزد مسلمانان و جوامع اسلامی، اهمیت تمرکز و توازن میان علوم دنیوی و اخروی، الزام به جایگاه اعتدال و میانه روی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این همایش به شمار می‌روند.

تلاشهای مستمر برای تثبیت نیروی اقتصادی امت اسلام، فعال سازی ثروتهای اسلامی، همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی برای ایحاد همبستگی و توازن در اقتصاد جهانی و اسلامی نیز در این همایش بررسی خواهند شد.