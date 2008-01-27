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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۰

همایش "علمای دینی" در مالزی برگزار می‌شود

همایش 5 روزه "علمای دینی" به منظور تقویت فرهنگ در جوامع اسلامی و الزام به جایگاه اعتدال و میانه روی، اواسط فوریه (اواخر بهمن) در مالزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، طی این همایش راهکارهای نجات و آزاد سازی امت اسلام از اختلاف، فقر و تحقیر بررسی می‌شوند.

راههای تقویت فرهنگ علم نزد مسلمانان و جوامع اسلامی، اهمیت تمرکز و توازن میان علوم دنیوی و اخروی، الزام به جایگاه اعتدال و میانه روی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این همایش به شمار می‌روند.

تلاشهای مستمر برای تثبیت نیروی اقتصادی امت اسلام، فعال سازی ثروتهای اسلامی، همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی برای ایحاد همبستگی و توازن در اقتصاد جهانی و اسلامی نیز در این همایش بررسی خواهند شد.

کد مطلب 627188

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