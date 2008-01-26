رئیس جمهور نظر خود در مورد مصوبات مجلس را قبل از تصویب نهایی به شورای نگهبان اعلام کند/ انتخابات رقابتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام این مطلب، گفت: البته رئیس جمهور همانند همه افراد می تواند اظهار نظر کند و نظر خود را در مورد طرح یا لایحه ای اعلام کند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا رئیس جمهور خود را جای شورای نگهبان نشانده است و اعلام داشت که برخی مصوبات مجلس را اجرا نخواهد کرد، گفت: بنده در نامه آقای احمدی نژاد به رئیس مجلس، مشاهده نکرده ام که ایشان جای شورای نگهبان نشسته باشد، بلکه رئیس جمهور صرفا اظهار نظری را برای مجلس ارسال کرد.

کدخدایی افزود: رئیس جمهور هیچ گاه نگفت که مصوبه ای را اجرا نمی کنم، بلکه اعلام داشت که مصوبات مورد اشاره (تغییر ساعت کار بانک ها و ...) مغایر قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که اگر رئیس جمهور نسبت به مصوبه مجلس اعتراضی داشته باشد راهکار قانونی اعتراض نسبت به این مصوبه چیست؟ گفت: اگر رئیس جمهور تا پیش از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان نظری نسبت به مصوبه مجلس داشته باشند می تواند آن را به شورای نگهبان اعلام کند و ممکن است این اعلام نظر او در بررسی لایحه یا طرحی مد نظر قرار گیرد، اما اگر مصوبه ای قطعی شد، لازم الاجرا خواهد بود.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا این شورا برخی تحلیل ها مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مثبت کردن وجهه سیاسی خود، برخی رد صلاحیت شدگان را به عرصه انتخابات بازخواهد گرداند، قبول دارید یا خیر؟ گفت: چهره سیاسی شورای نگهبان از همان ابتدای تاسیس نیز مثبت بوده است و به این کارهای سیاسی نیازی ندارد.

کدخدایی با تاکید بر اینکه ملاک در بررسی صلاحیت ها صرفا قانون است، گفت: ما در شورای نگهبان موقعیت افراد نه وضعیت احزاب و گروه های سیاسی را ملاک قرار می دهیم.

وی ادامه داد: ممکن است در بررسی صلاحیت ها وضعیتی ایجاد شود که هیئت های اجرایی و نظارت مجبور شوند نسبت به صلاحیت فردی اظهار تردید کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتخابات مجلس هشتم یک انتخابات رقابتی نخواهد بود، گفت: در این دوره از انتخابات بیش از 5 هزار نفر تایید صلاحیت شده و برای کمتر از 300 کرسی نمایندگی مجلس رقابت می کنند. آیا در میان این 5 هزار نفر امکان رقابت وجود ندارد.

کدخدایی در پاسخ به این سئوال که چرا برخی از نمایندگان فعلی مجلس نیز از سوی هیئت های اجرایی رد صلاحیت شده اند، گفت: خود بنده که هم اکنون اینجا هستم اگر خطایی مرتکب شوم آیا این امکان وجود ندارد که در دوره های بعد با ردصلاحیت مواجه شوم؟

وی در پاسخ به این سئوال که چرا هیئت های اجرایی به برخی از روحانیون اعلام داشته اند که عدم التزام به اسلام دارند؟ گفت: عدم التزام به اسلام، روحانی و غیر روحانی نمی شناسد از جهت عقلی و عرفی همواره رد صلاحیت ها وجود دارد و تخفات در بررسی صلاحیت ها لحاظ می شود.

کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا وابستگی به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دلیلی بر رد صلاحیت کاندیداهای این دو حزب خواهد بود یا خیر؟ گفت: ملاک ما در بررسی صلاحیت ها وضعیت افراد است نه وضعیت احزاب، مگر آنکه داوطلبان نمایندگی به احزاب غیر قانونی وابستگی داشته باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نطق های پیش از دستور در مجلس دلیلی بر رد صلاحیت اشخاص می شود؟ گفت: همه موارد می تواند در بررسی وضعیت فرد ملاک قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در واکنش به اظهار نظر یک مقام آمریکایی که نسبت به رد صلاحیت برخی داوطلبان نمایندگی در انتخابات مجلس هشتم اظهار نگرانی کرده بود، گفت: این اظهارات همواره محکوم است و دخالت در امور داخلی کشورها محسوب می شود. ما از آنها می خواهیم تا به مسائل داخلی خود بپردازند و منطقه خاورمیانه را بیش از این با دخالت های خود به بحران نکشند.

کدخدایی تاکید کرد: ملت ما گوش شنوایی برای اینگونه اظهارات ندارند و آمریکایی ها نیز گوش هایشان را باز کنند تا نه بزرگ ملت ایران به آرزوهای دولتمردان آمریکا را بشنوند.

وی با بیان اینکه انتخابات در ایران در همه ادوار به صورت سالم، آزاد و قانونی برگزار شده است، گفت: انشاء الله صحنه انتخابات روز 24 اسفند نیز با مشارکت حداکثری مردم پاسخ قطعی به این یاوه گویی ها خواهد داد.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد ملاقات رد صلاحیت شدگان در انتخابات با اعضای شورای نگهبان نیز، گفت: در برخی از مراحل رسیدگی به شکایت داوطلبان فرصت ملاقات با شورای نگهبان پیش بینی شده است.

کدخدایی در پاسخ به این سئوال که آیا تحصن یا استعفای جمعی از نمایندگان مجلس ششم تاثیری در بررسی صلاحیت آنها خواهد داشت یا خیر؟ گفت: همه اوضاع و احوال یک کاندیدا در پرونده داوطلبی وی به صورت کامل مورد بررسی قرار می گیرد و دلایل رد صلاحیت ها نیز به خود اشخاص اعلام می شود.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که چرا هیئت های اجرایی دلایل رد صلاحیت برخی کاندیداها را به آنها اعلام نمی کنند، گفت: بهتر است این سئوال را از خود هیئت های اجرایی بپرسید، اما ما در شورای نگهبان قول می دهیم موارد رد صلاحیت را به صورت کتبی به افراد اعلام کنیم.