به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي "موريس " دراثرمستندش نگاهي به زندگي نامه " رابرت مك نامارا"، وزيردفاع آمريكا درزمان ويتنام دارد وهشدارمي دهد كه آمريكا با رويكردي كه نسبت به عراق داشت مجددا درصدد تكرارتجربه هاي جنگ ويتنام است.

اين چهره هنري به هنگام دريافت جايزه اش گفت : تمايل دارم ازآكادمي تشكركنم كه سرانجام فيلمهاي مرا شناختند. فكرمي كردم كه چنين رويدادي هرگزدرزندگي ام به وقوع نمي پيوندد.

" موريس " با وجودي كه فيلم " خط باريك آبي " را دركارنامه هنري اش دارد ، تا به حال تلاش هايش ازسوي آكادمي مورد تقديرقرارنگرفته است.

اين كارگردان پيرامون فيلمش گفت : 40 سال پيش ، آمريكا جنگي را درويتنام آغازكرد كه حاصل آن كشته شدن ميليونها نفربود.

ازاين بيم دارم كه اين تجربه بارديگردرعراق تكرارشود. اگرمردم به برخي ازايده هايي كه دراين فيلم مطرح مي شود توجه كنند ، شايد بتوان گفت فيلم خوبي را ارائه داده ام .

سخنراني " موريس " درشرايطي پخش شد كه آكادمي براي دومين سال پياپي شاهد سخنان ضد جنگ ازسوي كارگردانهاي مستند سازبرگزيده است.

سال گذشته " مايكل مور"، كارگردان " بولينگ براي كلمباين " به سخنراني پرداخت و از" بوش " وسياست هاي جنگ طلبانه اش انتقاد كرد.