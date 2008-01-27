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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واحدهای دانشگاه آزاد در تهران دارای سایت دانشگاهی می شوند

واحدهای دانشگاه آزاد در تهران دارای سایت دانشگاهی می شوند

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تا پایان برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد تمام واحدهای این دانشگاه در تهران دارای سایت دانشگاهی خواهند شد.

غلامعلی شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس طرح تجمیع واحد و مراکز پراکنده دانشگاهی دانشگاه آزاد در شهر تهران، مجموع مراکز پراکنده در یک سایت دانشگاهی تجمیع خواهند شد.

وی ادامه داد: اقدامات اولیه برای تجمیع واحدها و مراکز پراکنده در شهر تهران آغاز شده به عنوان مثال مجوز ایجاد سایت دانشگاهی واحد تهران شمال در زمینی به مساحت 27 تا 28 هکتار در منطقه حکیمیه اخذ شده است.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد افزود: همچنین واحد تهران جنوب و تهران مرکز نیز در حال انجام اقدامات اولیه هستند.

وی یاد آور شد: اجرایی کردن طرح مذکور به علت محدودیت هایی که در شهر تهران وجود دارد به آهستگی انجام می گیرد.

کد مطلب 627212

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