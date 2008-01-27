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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۶

پنج استاندارد ملی در زمینه فرآورده های آرایشی و بهداشتی تدوین شد

کرج - خبرگزاری مهر: از 198 استاندارد بین المللی تدوین شده در زمینه فرآورده های آرایشی و بهداشتی، پنج استاندارد به نام ایران ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تعداد 198 استاندارد بین المللی در این زمینه تصویب شده و در حال حاضر 12 استاندارد دیگر در دست تدوین است همچنین 10 استاندارد بین المللی در زمینه فرآورده های بهداشتی و آرایشی در کمیته TC217 تدوین شده و هشت استاندارد دیگر نیز در دست تدوین است.

خطرات آلودگی میکروبی بستگی به عوامل متعددی چون قابلیت بیماری زایی میکرو اورگانیسم، ترکیبات فرآرده های آرایشی، محل استفاده فرآورده های آرایشی و گروه مصرف کننده دارد و این محصولات باید برای دریافت نشان استاندارد از نظر آلودگی و میکروبی بررسی و آزمایش شوند.

کد مطلب 627282

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