پنج استاندارد ملی در زمینه فرآورده های آرایشی و بهداشتی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تعداد 198 استاندارد بین المللی در این زمینه تصویب شده و در حال حاضر 12 استاندارد دیگر در دست تدوین است همچنین 10 استاندارد بین المللی در زمینه فرآورده های بهداشتی و آرایشی در کمیته TC217 تدوین شده و هشت استاندارد دیگر نیز در دست تدوین است.

خطرات آلودگی میکروبی بستگی به عوامل متعددی چون قابلیت بیماری زایی میکرو اورگانیسم، ترکیبات فرآرده های آرایشی، محل استفاده فرآورده های آرایشی و گروه مصرف کننده دارد و این محصولات باید برای دریافت نشان استاندارد از نظر آلودگی و میکروبی بررسی و آزمایش شوند.