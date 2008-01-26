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۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۳۲

/ رقابتهای جودوی گرجستان /

شکست سرلک و مرادی در اولین مبارزه

شکست سرلک و مرادی در اولین مبارزه

رقابتهای بین المللی جودوی گرجستان با شکست هر دو نماینده ایران آغار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، این رقابتها با حضور جودوکاران 34 تیم خارجی از صبح امروز در تفلیس آغاز شد که وحید سرلک دور نخست به مصاف جودوکاری از لیتوانی رفت و در حالیکه در ابتدا با یک امتیاز "یوکو" از حریف خود پیش بود در نهایت بازنده از تاتامی خارج شد.

ذکریا مرادی نیز دور نخست را با شکست برابر جودوکار آلمانی پشت سر گذاشت. هر دو این جودوکاران برای ماندن در جدول و تلاش برای کسب مدال برنز باید در انتظار راهیابی حریفان خود به مرحله نیمه نهایی باشند.  رقابتهای بین المللی گرجستان فردا در تفلیس پایان می باید.

کد مطلب 627296

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