شکست سرلک و مرادی در اولین مبارزه

به گزارش خبرنگار مهر ، این رقابتها با حضور جودوکاران 34 تیم خارجی از صبح امروز در تفلیس آغاز شد که وحید سرلک دور نخست به مصاف جودوکاری از لیتوانی رفت و در حالیکه در ابتدا با یک امتیاز "یوکو" از حریف خود پیش بود در نهایت بازنده از تاتامی خارج شد.

ذکریا مرادی نیز دور نخست را با شکست برابر جودوکار آلمانی پشت سر گذاشت. هر دو این جودوکاران برای ماندن در جدول و تلاش برای کسب مدال برنز باید در انتظار راهیابی حریفان خود به مرحله نیمه نهایی باشند. رقابتهای بین المللی گرجستان فردا در تفلیس پایان می باید.