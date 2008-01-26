آغاز به کار واحد علوم، تحقیقات دانشگاه آزاد اصفهان از اسفند ماه

دکتر محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحد علوم و تحقیقات اصفهان برای اولین بار فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در سه رشته حقوق، حسابداری و مدیریت فرهنگی در مقطع دکتری آغاز می کند.

وی افزود: واحد علوم و تحقیقات اصفهان برای سال آینده تحصیلی نیز 8 رشته در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد پیش بینی کرده که در این رشته ها دانشجو پذیرش خواهد کرد.

چندی پیش اعلام شده که واحد علوم تحقیقات اصفهان از بهمن ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که با یک ماه تاخیر این واحد فعالیت خود را از اسفند ماه آغاز می کند.