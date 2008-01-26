اجرای 8 پروژه آب روستایی به بسیج سازندگی استان زنجان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیار محمدی، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه‌ های آبرسانی و تامین آب شرب سالم به مناطق محروم و روستاهای محمدآباد، قره‌ناز، تخته یورد، گندی، ‌پشتکوه، ایچ، بالاکوه و نوکیان استان زنجان به سازمان بسیج سازندگی سپاه منطقه زنجان واگذار شد.

وی با اشاره به حضور بسیجیان در عرصه عمرانی اردوهای هجرت سه در روستاهای استان زنجان ادامه داد: با توجه به سرعت عمل، دقت، کیفیت برتر و خلاقیت در پروژه‌ ها و کوتاه شدن مدت زمان احداث طرحها، برخی از پروژه‌های مناطق محروم استان زنجان به سازمان بسیج سازندگی محول شد.

محمدی افزود: تامین آب شرب سالم روستای محروم محمدآباد از توابع شهرستان خدابنده طی موافقتنامه ‌ای به عهده بسیج سازندگی گذاشته شد که در مدت 20 روز با 400 میلیون ریال به اتمام رسیده است.

مدیر پروژه‌ های طرح هجرت بسیج سازندگی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان با اشاره به واگذاری آبرسانی به روستاهای قره ‌ناز،‌ تخته یورد، گندی و پیشتکوه از توابع شهرستان ماهنشان به بسیج سازندگی گفت: این مناطق از مناطق صعب ‌العبور استان است که تامین آب آشامیدنی این روستاها به بسیج سازندگی واگذار شده اما به دلیل نامساعد بودن هوا و شرایط خاص منطقه در حال حاضر متوقف شده و در صورت مساعد شدن هوا ادامه کار آغاز خواهد شد.