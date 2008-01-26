رایزنی شهرداران شهرهای مهم جهان در اجلاس داووس / آلودگی هوا مهمترین مشکل تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، این نشست تخصصی به دنبال طرح موانع ومحدودیتهای اداره کلانشهرها ودولتهای محلی بود که در آن هر یک از شهرداران و مقامات ارشد محلی به عنوان رئیس یک کار گروه، با بهره گیری از تجارب بومی خود مهمترین چالش شهر خود را برای سایر شرکت کنندگان مطرح و تلاش کردند با استفاده از نظرات متخصصان شرکت کننده در نشست وبا مشاوره با خود شهرداران راهکارهای مفید وعملیاتی برای آنها استخراج کنند.

بنا بر این گزارش، در حالی که شهردار لندن به موضوع آلودگیهای زیست محیطی، شهردار سان فرانسیسکو به مشکل خطر پذیری شهر در مقابل زلزله و فرماندار مکزیکو به چالش زباله ومدیریت مواد زائد اشاره کردند ، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران ترافیک وبه تبع آن الودگی هوای شهر را به عنوان مهمترین معضل شهر تهران ذکر کرد .

قالیباف حل اساسی مشکل ترافیک را در حوزه ملی امکانپذیر دانسته و بر سه اصل مشارکت جدی و فعالانه دولت در پرداخت سهم خود بابت خدمات شهری و تامین هزینه های حمل ونقل عمومی، آموزش و توانمند سازی شهروندان برای مشارکت حداکثری در اداره شهر و تحقق مدیریت یکپارچه شهری برای حل وفصل مشکلات شهری به ویژه در حوزه حمل ونقل و ترافیک تاکید کرد.

سایر شهرداران شرکت کننده نیز به تناسب نوع وکیفیت چالشهای شهر خود هر کدام راهکارهایی را ارائه کردند. داشتن تفکر استراتژیک، برخورداری ازسند چشم انداز و تشکیل اتحادیه شهرداران از جمله پیشنهادهای مطرح شده شهرداران برای غلبه بر مشکلات و چالشهای کلانشهری درعصر حاضر بود.

این نشست در جلسه کاری دوم خود به موضوع چگونگی تحقق رشد وتوسعه پایدار شهری پرداخت.

دکتر قالیباف در حاشیه نشست شهرداران با تعدادی از همتایان خود از جمله شهرداران میلان، لندن و سانفرانسیسکو و استاندار مکزیکو برای توسعه روابط دو جانبه وتقویت همکاریهای بین المللی در مسیر حل مشکلات کلانشهرها به تبادل نظر پرداخت.