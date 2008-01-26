ارائه فناوری جدید ساخت روکشهای دندانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید ناصر خاکی رئیس هفتمین کنگره انجمن پروستودنتیست های ایران از ارایه این فناوری جدید برای نخستین بار در کشور همزمان با برپایی هفتمین دوره کنگره بین المللی این انجمن خبر داد.

خاکی - متخصص پروتزهای دندانی افزود: ارتقاء سطح دانش دندانپزشکی و معرفی دستاوردهای این رشته از دیگر اهداف برگزاری این دوره از کنگره انجمن پروستودنتیست ها است.

وی با اشاره به نخستین گردهمایی روسای انجمن های دندانپزشکی دنیا همزمان با برگزاری این دوره از کنگره پروستودنتیست ها، اظهار داشت: با وجود پیشرفت های دندانپزشکی کشور در سال های اخیر و حجم گسترده فارغ التحصیلان این رشته، اما ایران هنوز در این عرصه کمتر توانسته است در مجامع جهانی و بین المللی مطرح شود و حضور روسای انجمن های دندانپزشکی دنیا می تواند فرصت مناسبی برای مطرح شدن توانمندی متخصصان دندانپزشکی ایرانی فراهم آورد.

دکتر ناصر خاکی افزود: با وجود آنکه بیشترین مخاطبان این کنگره را متخصصان پروتز تشکیل می دهند، اما چون پروتز رشته ای است که بیشترین کاربرد را در عرصه دندانپزشکی عمومی دارد، آموزش عملی به دندانپزشکان عمومی از جمله برنامه های کنگره مذکور را تشکیل می دهد.

وی یاد آور شد: تاکید کنگره امسال روی مسئله بهداشت، کیفیت، ارتقای کیفیت زندگی و وارد کردن تکنولوژی های جدید در رشته دندانپزشکی به ویژه پروتز است.

رئیس هفتمین کنگره انجمن پروستودنتیست های ایران از برپایی نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی (میدک) همزمان با برپایی این کنگره برای نخستین بار در کشور خبر داد و افزود: هفتمین کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیست ها و نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی خاورمیانه در روزهای 24 تا 26 بهمن ماه در محل هتل المپیک تهران برپا می شود.