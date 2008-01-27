موسیقی "روزگار قریب" از روایت تاریخی تبعیت می کند

سعید شهرام آهنگساز مجموعه تلویزیونی "روزگار قریب" با بیان این مطلب در خصوص چگونگی ساخت موسیقی متن این سریال به خبرنگار مهر گفت : داستان زندگی دکتر قریب در دو دوره مختلف تاریخی به تصویر کشیده شده است و فضای هریک از دوره ها با یکدیگر متفاوت است، به این معنا که زمان حال در ده روز پایانی زندگی دکتر قریب در سال 1353 روایت می شود و به واسطه یک ضبط صوت دوران گذشته را از کودکی تا زمان حال را تعریف می کند و در هر مقطع تاریخی حس و حال ویژه ای دارد و به طبع موسیقی این مجموعه تاریخی هم جدا از کلیت داستان نیست و به نوعی در خدمت فضا سازی و حسی است که درون فیلم وجود دارد.

وی درباره سازبندی برای ساخت "روزگار قریب" گفت : داستان از کودکی شروع و به ترتیب نوجوانی و جوانی دکتر قریب تعریف می شود و به طبع موسیقی درهر یک از دوره ها بنا بر موقعیت جغرافیایی و تاریخی به شکل متفاوت تعریف شده است. در بخش نخست از سازهای موسیقی بدوی به شکل حساب شده استفاده کرده ام و هرچه زمان در داستان پیش می رود موسیقی دوره تاریخی به تصویر کشیده شده و همانطور که می دانید داستان زمان حال در سال 53 تعریف می شود و برای بیان موقعیت موسیقایی این بخش از داستان از موسیقی و ارکستراسیون آن دوره استفاده کردم و حتی افکت ها به همان سالها برمی گردد.



این آهنگساز به چگونگی همکاری خود با کیانوش عیاری اشاره کرد و گفت : سابقه همکاری من با عیاری به 17 سال پیش با دو "نیمه سیب" و"آبادانی" برمی گردد تا اینکه در سال 84 برای ساخت موسیقی چند فیلم به تهران آمدم و طی تماسی که با هم داشتیم قرار شد موسیقی فیلم "روزگارقریب" را کار کنم. در آن زمان 100 دقیقه فیلم مونتاژ شده آماده بود و من از همان دوران مطالعات و ساخت موسیقی فیلم را آغاز کردم .

سعید شهرام در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه از موسیقی بومی و نواحی در ساخت موسیقی این مجموعه تلویزیونی استفاده کرده است گفت : از سه ملودی در تیتراژ استفاده کردم که این تم ها شناسنامه موسیقی "روزگار قریب "است و در مقاطع مختلف و به اقتضای تصویر تصویر از انواع ملودی های قومی بهره گرفتم. موسیقی "روزگار قریب" ناشی از احساسات و تنوعی است که از درون فیلم شکل گرفته است و در این بین نقش عیاری به عنوان کارگردان و حامی فیلم بسیار مهم بود.