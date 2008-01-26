شهرداری بندرعباس آبشیرین کن احداث می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، یحیی خادمی، ظهر امروز در حاشیه بازدید از طرحهای متعدد خدمات شهری در ایجاد فضای سبز بندرعباس افزود: در حال حاضر با بهره گیری از چندین حلقه چاه حفر شده در خارج از شهر بندرعباس، روزانه دهها تانکر آب جهت آبیاری گسترده میادین و بلوارهای شهر مورد استفاده قرار می گیرد که شهرداری مصمم است با بهره گیری از توان بخش خصوصی نسبت ایجاد آبشیرین کن در شهر بندرعباس اقدام و با استفاده از آن سطح فضای سبز شهری را توسعه دهد.

وی اظهار داشت: با همکاری شرکت آب و فاضلاب شهری بندرعباس، طرح استفاده از پساب فاضلاب شهر بندرعباس نیز مورد مطالعه قرار گرفته و مقدمات بهره برداری از آن فراهم شده که در صورت انجام این طرح، بندرعباس به واسطه چهره شهری به طور کامل متحول می شود.

خادمی یادآور شد: استفاده از گونه های گیاهی سازگار با شرایط جوی منطقه و کشت گسترده این گونه گیاهان به عنوان الگویی برای مناطق شهری با دما و رطوبت بالا مورد توجه قرار گرفته است و در حال حاضر بخش قابل توجهی از گیاهان کشت شده در دوره جدید با احتساب این قابلیت مورد استفاده قرار گرفته اند.