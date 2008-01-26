ساعات کار ستاد پاسخگویی مرکز آزمون دانشگاه آزاد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام این خبر آمده است: با توجه به ثبت نام همزمان آزمون های سراسری و کارشناسی ارشد و اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته، ستاد پاسخگویی تلفنی مرکز آزمون از روز شنبه 6 بهمن ماه تا روز شنبه 13 بهمن ماه از ساعت 7 تا 24 پاسخگوی پرسش های داوطلبان است.

در ادامه اطلاعیه مرکز آزمون آمده است: داوطلبان برای تماس با ستادهای پاسخگویی می توانند با شماره تلفن های 22581327- 22581322- 22580077- 22573131- 22574050 - 22574333 تماس بگیرند.