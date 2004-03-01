به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جان هاوارد در بيانيه اي پس از صدور نتايج تحقيق پارلماني استراليا گفت: دولت تصميم گرفت با توصيه وارده درگزارش پارلمان در مورد داده هاي اطلاعاتي مربوط به سلاح هاي كشتار جمعي درعراق مبني برانجام ارزيابي مستقل ازعملكرد دستگاه هاي اطلاعاتي موافقت كند.

كميته متشكل از نمايندگان پارلمان ، دستگاه هاي اطلاعاتي استراليا را به بزرگنمايي درمورد توانمندي هاي تسليحاتي رژيم صدام و تهديدي كه برنامه سلاح كشتارجمعي رژيم وي تشكيل مي دهد، متهم كرد.

حكومت محافظه كار به رياست هاوارد حدود 200 نظامي را در چارچوب ائتلاف با آمريكا به عراق اعزام كرده است. هاوارد به همراه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا و توني بلر نخست وزير انگليس به بهانه وجود سلاح هاي كشتار جمعي به عراق حمله و اين كشور را به اشغال خود در آوردند.

رئيس كميته پارلماني استراليا خواستار انجام تحقيقات مستقل در مورد عملكرد و فعاليت دستگاه هاي اطلاعاتي اين كشور توسط يك كارشناس كاركشته و كارآزموده شده تا در نهايت چارچوب كاري بهتري براي دستگاه هاي اطلاعاتي استراليا تعيين شود.



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