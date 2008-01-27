فهرست پژوهشهای دینی دستگاههای دولتی تدوین شد

مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این شناسه شامل معرفی پژوهشهای دینی نزدیک به 70 وزارتخانه و مرکز علمی و پژوهشی دولتی در 14 گروه فقه و حقوق، اقتصاد، فلسفه، کلام، فرهنگ و ارتباطات، اطلاع رسانی، روان شناسی و علوم تربیتی و ... است که به صورت الفبایی، موضوعی و با تفکیک دستگاهها و سازمانها تدوین شده است.

علی عماد افزود: در این شناسه دستگاههای دولتی بر اساس 4 محور پاسخ دهی شامل جواب های تفضیلی، عناوین پژوهشی و اطلاعات اجمالی، ارجاع به سایتهای مراکز و مراکز فاقد پاسخ دسته بندی شده اند.

وی اضافه کرد: بخش اول این شناسه ضرورت، اهمیت، اهداف و روش تحقیق را تشریح کرده است. در بخش دوم فهرست الفبایی موضوعات، در بخش سوم فهرست موضوعی و در بخش آخر نیز تحلیل گزارش به همراه قوت و ضعف ارائه می شود.