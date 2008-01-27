به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه شامل 51 اثر از دانشجویان رشته هنر و حاصل تجربه دیدار از کشور چین است. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به خیابان انقلاب، خیابان خارک، شماره 61 مراجعه کنند یا با شماره‌های 66724857 و 66700616 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه نقاشی امیر موسوی زاده پنجم تا یازدهم بهمن ساعت 16 تا 20 در نگارخانه دی برپاست. این نمایشگاه یکشنبه و سه شنبه ساعت 10 تا 13 پذیرای بازدیدکنندگان است. علاقمندان می توانند به پائین تر از فرهنگسرای نیاوران، ابتدای پاسداران، تنگستان چهارم، کوچه ناز یکم، بن بست ترانه، شماره سه مراجعه کنند یا با شماره تلفن 22285299 تماس بگیرند.

نمایشگاه نقاشی آرمیتا کریمی پنجم تا نهم بهمن ساعت 16 تا 20 در نگارخانه آشیان نقش و مهر برپاست. همچنین نمایشگاه نقاشی و مجسمه حسن حاضرمشار 12 تا 16 بهمن در این نگارخانه برگزار می شود. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به نشانی میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان 18، شماره 4 مراجعه کنند.

نمایشگاه نقاشی فاطمه بهرامی چهارم تا نهم بهمن ساعت 16 تا 20 و جمعه ها 16 تا 19 در نگارخانه والی برپاست. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند به نشانی میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 86 مراجعه کنند یا با شماره 88047698 تماس بگیرند.

دوازدهمین نمایشگاه انفرادی نقاشی ایرج شافعی شنبه ششم بهمن ساعت 16 تا 20 در نگارخانه سیحون افتتاح شد. این نمایشگاه تا 18 بهمن ساعت 10 تا 18 برپاست. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند به نشانی خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره 30 مراجعه کنند یا با شماره تلفن 88711305 تماس بگیرند.