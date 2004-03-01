به گزارش خبرگزاري مهر، فاروق عبدالله عبدالرحمن درگفتگو با الشرق الاوسط گفت : تركمن ها خواهان تثبيت حقوق فرهنگي و سياسي در قانون اداره عراق در دوران انتقالي هستند.

وي افزود: تركمن ها سال هاي طولاني در سايه حكومت حزب بعث از حقوق خود محروم بودند و در معرض استبداد و سياست سركوب صدام قرارداشتند اما به رغم اينها تركمن ها هرگز با تجزيه عراق موافقت نخواهند كرد و خواهان عراق دمكراتيك يكپارچه هستند.

رئيس جبهه تركمن هاي عراق، مخالفت خود را با سيستم فدراليسم بر اساس قومي درعراق اعلام و آن را تهديدي برضد يكپارچگي و وحدت ارضي و ملي عراق اعلام كرد.

وي ادعا كرد جمعيت تركمن هاي عراق بين 5/2 تا 3 ميليون نفراست و تركمن هاي سومين قوميت را دراين كشورتشكيل مي دهند.





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