به گزارش خبرگزاري مهر، فاروق عبدالله عبدالرحمن درگفتگو با الشرق الاوسط گفت : تركمن ها خواهان تثبيت حقوق فرهنگي و سياسي در قانون اداره عراق در دوران انتقالي هستند.
وي افزود: تركمن ها سال هاي طولاني در سايه حكومت حزب بعث از حقوق خود محروم بودند و در معرض استبداد و سياست سركوب صدام قرارداشتند اما به رغم اينها تركمن ها هرگز با تجزيه عراق موافقت نخواهند كرد و خواهان عراق دمكراتيك يكپارچه هستند.
رئيس جبهه تركمن هاي عراق، مخالفت خود را با سيستم فدراليسم بر اساس قومي درعراق اعلام و آن را تهديدي برضد يكپارچگي و وحدت ارضي و ملي عراق اعلام كرد.
وي ادعا كرد جمعيت تركمن هاي عراق بين 5/2 تا 3 ميليون نفراست و تركمن هاي سومين قوميت را دراين كشورتشكيل مي دهند.
رئيس جبهه تركمن هاي عراق در گفتگو با الشرق الاوسط:
تركمن ها خواهان عراق دمكراتيك و يكپارچه هستند
رئيس جبهه تركمن هاي عراق با بيان ساده خواندن مطالبات تركمن هاي عراق تاكيد كرد هرگز با اقداماتي كه به تجزيه عراق منجر شود، موافقت نخواهند كرد.
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